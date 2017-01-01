Максим Решетников обсудил помощь семьям погибших горняков с замом руководителя Роструда

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Сегодня, 24 декабря, губернатор Пермского края провёл встречу с заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения Иваном Шкловецом, сообщили в пресс-службе правительства. Стороны обсудили организацию поддержки семьям рабочих, погибших во время пожара в строящемся стволе №4 рудника в Соликамске.

Как отметил Иван Шкловец, у ведомства сейчас три основные задачи: координация федеральных ведомств по оказанию поддержки родственникам погибших, формирование комиссии по расследованию несчастного случая и мониторинг выплат родным погибших.

Иван Шкловец, замруководителя Роструда:

— Родственники проконсультированы, как действовать дальше, какие документы необходимы, что делать. Средства будут направляться из разных источников: от работодателя, из краевого бюджета, из фонда социального страхования. Нужно обеспечить оперативную помощь семьям погибших.

Губернатор Прикамья Максим Решетников дал поручение зампреду правительства Татьяне Абдуллиной держать на личном контроле работу социальных служб Соликамска для оперативного оказания всей необходимой помощи и поддержки семьям погибших рабочих.

Напомним, ранее глава региона подписал распоряжение о выплатах каждой семье погибшего, вне зависимости от региона, по 1 млн руб. Отдельно дано поручение социальному блоку правительства обеспечить индивидуальное сопровождение каждой семьи, оказание необходимой помощи.