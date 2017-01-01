Земельные отношения и проверки — главные проблемные сферы для предпринимателей Прикамья Бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов подвёл итоги года

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Вячеслав Белов

В понедельник, 24 декабря, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Вячеслав Белов подвёл итоги года на специальной пресс-конференции.

По его словам, всего за год в аппарат уполномоченного поступило 939 обращений. Из них 433 — в письменной форме. Последний показатель за год вырос на 13%. Общее количество обращений по сравнению с прошлым годом выросло незначительно.

Чаще всего предприниматели Прикамья жалуются на нарушения в сфере земельно-имущественных и арендных отношений. На это поступило 92 жалобы, 21% от общего количества. Далее бизнесменов волнует проведение проверок (85, 20%) и уголовно-правовые отношения (48, 11%). Как отметил Вячеслав Белов, это наиболее часто встречающиеся проблемы предпринимательского сообщества региона на протяжении всех шести лет существования института бизнес-омбудсмена в Прикамье.

Из положительных итогов Белов отметил снижение количества внеплановых проверок со стороны контролирующих органов на 4% за год.

Всего за первое полугодие в регионе проведено 3260 внеплановых проверок. Ряд органов, например РСТ, министерство территориальной безопасности, минтранс и агентство по делам архивов, вообще не проводили такие проверки. С другой стороны, например, минприроды увеличило их количество на 35%, а Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия — сразу в 12 раз.

Вячеслав Белов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае:

— Самое большое количество внеплановых проверок проводилось на основании обращения граждан, индивидуальных предпринимателей и юрлиц — 65%. 32% оснований — исполнение ранее выданных предписаний. И только 1,7% — по иным основаниям. В частности — поручения президента и правительства РФ и т. д.

По словам Белова, по итогам 54% проверок нарушений не выявлено.

Бизнес-омбудсмен также отметил, что в целом в регионе количество предпринимателей и организаций снизилось на 1,7%. Прежде всего, это связано с закрытием существующих, но фактически не функционирующих организаций, с которых активно взыскивали штрафы и долги.

Что касается прогнозов на 2019 год, Белов ожидает особого внимания к сферам НТО, наружной рекламы и транспорта. Именно в этих сферах наблюдается наиболее активное правовое регулирования как федерального, так и местного масштаба.

Также, по его словам, в следующем году вырастет количество плановых проверок, потому что истекает мораторий на их осуществление. Количество внеплановых проверок сокращено не будет. Например, в этом году состоялось множество внеплановых проверок систем пожарной безопасности. Это привело к закрытию ряда торговых комплексов в регионе и показало, что «часть предпринимателей не так восприняли отсутствие контроля».