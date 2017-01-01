Глава Росавиации вручил Александру Иноземцеву сертификат типа на ПД-14

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ПД-14

Фото: Нина Падалко

21 декабря руководитель Росавиации Александр Нерадько вручил управляющему директору, генеральному конструктору АО «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву сертификат типа на двигатель ПД-14, сообщает пресс-служба Росавиации.

Отметим, двигатель ПД-14 разработан в кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. ПД-14 станет первым с 1980-х годов полностью российским турбовентиляторным двигателем для гражданской авиации, разработанным в соответствии с международными нормами и требованиями.

Разработка двигателя ПД-14 осуществлялась по государственной программе «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы». Проект инициирован ОДК, чтобы обеспечить альтернативные поставки авиационных двигателей для российских среднемагистральных самолетов.

ПД-14 обладает проверенной современной конструкцией турбовентиляторного двигателя: компактная двухвальная схема, прямой привод вентилятора с полыми рабочими лопатками, оптимальная степень двухконтурности, эффективный газогенератор, цифровая система автономного управления с полной ответственностью. Основные преимущества двигателя - высокая надежность, технологичность, сниженные расходы на эксплуатацию.