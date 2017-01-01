Дмитрий Самойлов ответит на вопросы горожан в прямом эфире

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Дмитрий Самойлов

Фото: Константин Долгановский

Во вторник, 25 декабря, глава Перми Дмитрий Самойлов в прямом эфире телеканала «Россия-24» ответит на вопросы жителей краевой столицы. Руководитель городской администрации подведёт итоги уходящего года, расскажет об основных результатах работы властей Перми и обозначит планы на 2019 год.

Жители смогут обратиться к главе города и задать свои вопросы в прямом эфире по телефону 210-60-00.

Начало — в 19:10 по местному времени.