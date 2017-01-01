В новогоднюю ночь закроют движение транспорта на площади перед Театром-Театром

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Фото: Ирина Молокотина

В связи с праздничными мероприятиями в новогоднюю ночь будет изменено движение транспорта в районе Театра-Театра. Как сообщили в департаменте дорог и транспорта Перми, вблизи главного ледового городка 31 декабря и в ночь на 1 января будет запрещена парковка автомобилей вдоль дорог.

С 21:30 31 декабря до 5:00 1 января движение перекроют на следующих участках (за исключением трамваев):

— улица Ленина от улицы Попова до улицы Крисанова;

— улица Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской.

С 22:00 31 декабря до 5:00 1 января будет ограничено движение трамваев по улице Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской.

Кроме того, с 23:00 30 декабря до 5:00 1 января будет запрещена парковка автомобилей по:

— улице Ленина от улицы Крисанова до улицы Попова;

— улице Борчанинова от улицы Петропавловской до улицы Пермской;

— нечётной стороне улицы Петропавловской на участке от улицы Крисанова до улицы Попова.

Возле парковочных мест установят временные дорожные знаки, будут работать эвакуаторы. Автомобилистов призывают быть внимательнее.