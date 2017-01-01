В 2018 году ПГЭТ взыскал с пермяков порядка 200 тыс. руб. за простой электротранспорта

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта Перми, в 2018 году МУП «Пермгорэлектротранс» взыскал порядка 200 тыс. руб. за простой электротранспорта, произошедший не по вине предприятия.

Средства взыскивались как с виновников ДТП с участием трамваев и троллейбусов, так и с виновников ДТП, произошедших на пути следования электротранспорта. Работу по взысканию ущерба предприятие ведёт ежегодно с 2012 года.

Отметим, средства взыскиваются при простое электротранспорта свыше 30 мин. В среднем ущерб от одного ДТП на пути следования электротранспорта составляет около 10 тыс. руб.

В мэрии Перми напоминают, что с 2012 года МУП «Пермгорэлектротранс» ввело дополнительные меры по сокращению простоя трамваев и троллейбусов. После соответствующего поручения водители электротранспорта стали помогать автомобилистам в составлении схем ДТП. С 2013 года водителям трамваев выдают универсальные расписки для автомобилистов, которые попадают в ДТП на трамвайных путях.

При небольшом ДТП, минимальных повреждениях и отсутствии пострадавших водители автомобилей, не дожидаясь сотрудников ДПС, самостоятельно могут заполнить расписку об отсутствии претензий и разъехаться либо попросить водителя электротранспорта составить схему ДТП. Это позволяет вдвое сократить время простоя трамваев при ДТП и снизить размер компенсации ущерба. Так, за 11 месяцев работы, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество случаев простоя снизилось на 30%, отметили в мэрии.