Завтра прокуратура Перми проведёт «прямую линию» по бытовому насилию и незаконному обороту спиртного

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Во вторник, 25 декабря, с 10:00 до 13:00 прокуратура Перми проведёт «прямую линию». Темой станут вопросы профилактики семейно-бытового насилия и противодействие незаконному обороту алкогольной продукции.

Граждане могут обратиться с вопросами об ответственности за семейно-бытовое насилие, незаконный оборот алкогольной и спиртосодержашей продукции, о профилактических мерах в данных сферах и другим вопросам. Звонки будет принимать не только прокуратура Перми и всех районов города.

В «прямой линии» примет участие помощник прокурора Перми, помощники прокуроров районов города.

Телефоны «прямой линии»:

— прокуратура Перми: 217-51-32;

— прокуратура Свердловского района: 244-38-98;

— прокуратура Индустриального района: 228-06-20;

— прокуратура Мотовилихинского района: 267-50-25;

— прокуратура Кировского района: 283-80-34;

— прокуратура Ленинского района: 212-93-24;

— прокуратура Орджоникидзевского района: 275-10-03, 275-10-23, 275-10-20;

— прокуратура Дзержинского района: 246-68-98.