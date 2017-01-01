«Парма» проиграла «Нижнему Новгороду» во втором овертайме

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Фото: vtb-league.com

Пермский баскетбольный клуб «Парма» в рамках Единой лиги ВТБ уступил «Нижнему Новгороду» в гостях у упорнейшем поединке. Для определения победителя понадобилось два овертайма. Хозяева в итоге оказались сильнее — 100:98.

В начале встречи тон задавали хозяева, но во второй четверти благодаря рывку, организованному Тайлером Ларсоном и Коди Джастисом, гости сумели вырваться вперёд. «Нижний Новгород» сумел догнать пермяков только в середине третьей четверти. Четвёртый отрезок игры шёл под диктовку нижегородцев, но опять на помощь «Парме» пришли легионеры. Ларсон сравнял счёт и перевёл игру в овертайм.

В дополнительное время вновь начались «качели». Вначале пермяки совершили рывок в семь очков, нижегородцы невероятными усилиями вновь сравняли счёт и вышли вперёд. Но на этот раз Хамфри точным попаданием перевёл игру во второй овертайм, в котором удачливее оказались хозяева. Их последняя атака принесла результат, а ответная у пермяков оказалась безрезультатной. В итоге — одна из тяжелейших побед «Нижнего Новгорода».

Лучшими у «Пармы» оказались Тайлер Ларсон (23 очка + 6 передач), Константин Буланов (15 очков), Коди Джастис (14 очков), Майкл Хамфри (13 очков + 6 подборов), Рашард Келли (12 очков + 8 подборов).

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»:

— Обе команды показали хороший баскетбол, отлично сражались, цепко играли в защите. Думаю, такие матчи должны очень нравиться болельщикам. К сожалению, во втором овертайме мы недоработали. Очень обидно, что в первой пятиминутке упустили преимущество в семь очков, сделав несколько глупых ошибок. Это уже не первая игра, в которой несколько ошибок в концовке и неграмотное использование ситуаций нас сильно подводят. В те моменты, когда мы упускали свой гандикап, на 80% это были ошибки в передачах. Не могли сделать базовые вещи: выбросить мяч из аута, отдать пас на край и так далее. Но я не могу упрекать ребят, они старались изо всех сил. Будем готовиться к следующим играм.

После этой игры «Парма» расположилась на 11-м месте в турнирной таблице. Следующий матч пермяки проведут дома уже в следующем году — 6 января в УДС «Молот» они примут «Зенит» из Санкт-Петербурга, который пока занимает шестое место в чемпионате.