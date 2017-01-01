На ПЦБК подвели итоги «Года профессионализма» Реализация программы повышения производительности труда дала мощный экономический эффект

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Фото: пресс-служба предприятия

В ДК «Бумажник» 20 декабря прошло торжественное совещание группы предприятий ПЦБК по подведению итогов 2018 года, который в компании был назван «Годом профессионализма». Название обусловлено тем, что на предприятии активно реализуется федеральная программа повышения производительности труда. И хотя программа пока не завершена, в процессе её внедрения ПЦБК удалось добиться впечатляющих производственных и экономических успехов.

Федеральная приоритетная программа повышения производительности труда стартовала в России по инициативе президента в 2017 году. Сегодня Россия заметно отстаёт от развитых стран. Так, например, в Норвегии показатель производительности (произведённая за один час продукция в долларах США) составляет 79, в США — 63, в Германии — 60. Показатель России куда скромнее — 24. Это значит, что в повышении производительности труда кроются огромные резервы экономического роста. Участниками федеральной программы в ближайшие годы станут порядка 10 тыс. предприятий в 85 регионах страны. Пермские бумажники одними из первых вошли в пилотный проект программы.

Во всех подразделениях ПЦБК идёт соответствующая работа, но основные мероприятия программы проводятся на площадке №2 (производство гофротары). Как рассказал директор производства гофротары Андрей Третьяков, на 2018 год подразделение ставило следующие целевые показатели: на 60% сократить время протекания производственных процессов, на 5% увеличить выработку на человека. К моменту завершения программы в 2020 году выручка производства должна вырасти на 34% (с 6,3 до 8,4 млрд руб.), а производительность труда на 1 человека — на 30% (с 10,2 до 13, 2 млн руб.).

Андрей Третьяков, директор производства гофротары ПЦБК:

— В рамках программы было проведено масштабное переобучение сотрудников, подготовлены производственные тренеры совместно с Федеральным центром компетенций. Обучение прошли около 400 сотрудников. Основной акцент был сделан на подготовку производственного персонала. Были разработаны новые процедуры, а департамент персонала подготовил и внедрил дополнительные методы и способы оценки компетенций. Далее те, кто прошёл обучение, сами стали наставниками и сегодня передают свои навыки другим работникам. Также мы повышали общую эффективность оборудования, в том числе за счёт цифровизации, работали над сокращением потерь рабочего времени, оптимизацией запасов сырья и пр.

Эффективные решения кроются в решениях, порой кажущихся незначительными. Как рассказал один из участников программы, начальник участка сложной высечки ООО «Уралбумага» Антон Родин, одно только наведение элементарного порядка на рабочем месте существенно экономит время. «Если рабочий чётко знает, где у него лежат инструменты, они у него всегда под рукой. Ему не надо тратить 15—20 минут на походы на склад, например, за потерявшимся ключом. После выполнения операции инструмент нужно снова вернуть на его место. Такие элементарные действия экономят в год десятки часов рабочего времени», — говорит специалист.

Действительно, едва заметные действия по оптимизации производственных процессов несут ощутимую выгоду. Например, оптимизация операции по замене кассеты на гофроагрегате дала сокращение времени на 15%. В результате этого действия дополнительная выработка составила 1%, или 1,2 млн кв. м в год. Перенос обмотчика ближе к производственной линии сэкономил 300 часов работы автопогрузчиков, или 3,6 тыс. км пробега в год. И таких примеров в опыте повышения производительности на ПЦБК — десятки. По итогам 2018 года, время протекания процессов сокращено на 56%, а выработка на человека выросла на 10%.

Как отмечает генеральный директор группы предприятий ПЦБК Александр Сухановский, есть ещё немалые резервы для улучшения показателей.

Александр Сухановский

Фото: пресс-служба предприятия

«Мы ожидаем, что следующий год для нас будет прорывным. Итоги 2018 года заложили для этого хороший фундамент. Сегодня мы заканчиваем основную фазу модернизации картоноделательной машины и ожидаем, что в 2019 году увеличим выпуск продукции примерно на 30%», — говорит гендиректор.

Результаты работы пермского предприятия высоко оценены на федеральном уровне. ПЦБК признан одним из лидеров пилотного проекта внедрения национальной программы повышения производительности труда.

«Показателем может служить, например, тот факт, что представители «Росатома» (стержневая компания проекта) приезжали к нам с тем, чтобы изучить наш опыт и внедрять его на предприятиях страны», — добавил Александр Сухановский.