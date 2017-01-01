Полпред президента в ПФО Игорь Комаров выразил соболезнования из-за трагедии в Соликамске

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Игорь Комаров

Фото: Константин Долгановский

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров выразил слова соболезнования родным и близким погибших в строящейся шахте рудника «Уралкалия» СКРУ-3.

«Выражаю глубокие соболезнования и прошу передать слова искреннего сочувствия семьям, родным и коллегам погибших при пожаре на шахте в Соликамске. Их смерть — огромная человеческая трагедия. Остались дети, жёны, родители... Мы сделаем всё для помощи семьям погибших. Никто из них не останется без внимания и поддержки.

Следственные органы, в свою очередь, проведут тщательное расследование и установят причины этого страшного пожара. Среди погибших есть жители Пермского края, Республики Башкортостан и Краснодарского края. Эти три региона сегодня объединила общая боль. Скорблю вместе с вами».

Напомним, утром 22 декабря в строящемся стволе шахты СКРУ-3 произошло задымление. По предварительным данным, причиной могло послужить возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Утром 23 декабря они были объявлены погибшими, позже были обнаружены тела всех погибших. 24 декабря в Пермском крае объявлен днём траура.