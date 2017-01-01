Около здания управления «Уралкалия» организовано официальное памятное место

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У здания управления ПАО «Уралкалий», расположенного напротив проходной СКРУ-1 по адресу: Соликамск, ул. Мира, 14, организовано официальное памятное место, куда можно принести цветы и почтить память погибших на СКРУ-3. Жители Соликамска начали стихийно приносить цветы к проходной СКРУ-3 с утра 23 декабря.

Напомним, утром 22 декабря в строящемся стволе шахты СКРУ-3 произошло задымление. По предварительным данным, причиной могло послужить возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом еще девять горняков оказались заблокированы на большой глубине.

Утром 23 декабря они были объявлены погибшими, позже были обнаружены тела всех погибших. 24 декабря в Пермском крае объявлен днём траура.

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