В Пермском крае объявили день траура по погибшим в Соликамске горнякам

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Губернатор Максим Решетников подписал указ о введении в Пермском крае 24 декабря дня траура по жертвам трагедии в Соликамске, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Кроме того, губернатор подписал распоряжение, согласно которому семьи девяти погибших на руднике в Соликамске получат по 1 млн руб. Выплата семьям предусмотрена вне зависимости от фактического места проживания погибших.

Максим Решетников также отметил, что сегодня утром доложил о ситуации президенту Владимиру Путину. Среди основных поручений президента — оказание помощи родным и близким, а также максимально объективное изучение обстоятельств трагедии.

«Сейчас важно каждую семью взять на сопровождение. Работа с семьями началась вчера и продолжится до необходимого времени», — добавил губернатор.

Напомним, трагедия на строящемся стволе рудника шахты «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске произошла утром 22 декабря. По предварительным данным, причиной послужило возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь рабочих, ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трёх и более человек).

На данный момент, найдены тела восьми погибших в шахте. Спасатели продолжают поиск тела девятого рабочего.