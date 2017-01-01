В Соликамск в связи с трагедией на руднике прибыли представители Роструда

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Сегодня, 23 декабря, в связи с трагедией в Соликамске в Пермский край для оказания комплексной поддержки, методологической помощи, а также организации расследования происшествия прибыли заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения Иван Шкловец и начальник управления государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости населения Егор Иванов.

После рабочей встречи с заместителем председателя правительства Прикамья по социальным вопросам Татьяной Абдуллиной представители Роструда выехали в Соликамск, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

Напомним, утром 22 декабря на строящемся стволе рудника шахты в Соликамске произошло задымление. По предварительным данным, причиной послужило возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь рабочих, ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек).

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