МЧС России усиливает группировку в Соликамске, где горит шахта

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МЧС России направило дополнительные силы и средства для ликвидации последствий возгорания на шахте в городе Соликамске. К месту происшествия выдвинулись три военизированных горноспасательных отряда из Нижнего Тагила, Североуральска и Екатеринбурга — всего 10 единиц техники 54 спасателя.

Напомним, сегодня утром в одной из шахт СКРУ-3 компании «Уралкалий» произошло возгорание. Причины ЧП сейчас выясняются. В момент возникновения пожара в шахте велись работы и находились люди. Восемь горняков были выведены на поверхность.

Под землёй на глубине более 300 метров по-прежнему остаются девять человек. Связи с ними нет. Следователи считают, что они погибли.

По факту случившегося СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек).

На месте ЧП работают спасатели, дежурят бригады скорой медицинской помощи, службы медицины катастроф. В режиме готовности находятся отделение реанимации Соликамска и отделения реанимации, токсикологии и ожоговое отделение в Березниках. В режиме готовности находятся также главные внештатные специалисты Минздрава Пермского края по токсикологии и комбустиологии (специалист по ожогам).

Глава города Алексей Федотов также находится на месте событий. На базе ЕДДС города Соликамска открыт телефон горячей линии: 8-342-5370-697.