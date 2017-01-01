Выходные в Перми будут самыми морозными с начала декабря

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Фото: Константин Долгановский

Пермь ожидают самые холодные выходные с начала декабря. Как сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, все выходные будут идти небольшие осадки в виде снега. В субботу температура воздуха опустится днём до -18°, ночью до -23°.

В воскресенье и днём и ночью температура воздуха может достигнуть -25°. Это ниже средней климатической нормы, характерной для данного периода. Пришедшие морозы могут сопровождаться порывами северного ветра до 15 м/с.

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