Региональное отделение «Справедливой России» переизбрало руководителя

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Вероника Куликова

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 21 декабря, в ходе отчётно-выборной конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» был переизбран его руководитель. Члены отделения поддержали переизбрание депутата Пермской гордумы Вероники Куликовой на второй срок. Ранее её кандидатуру поддержал президинум Центрального совета партии. Срок полномочий руководителя отделения — два года.

Напомним, Вероника Куликова была избрана руководителем реготделения «справедливороссов» в 2016 году. На этом посту она сменила депутата Дарью Эйсфельд.