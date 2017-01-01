В новогодние праздники изменится расписание пригородных поездов

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Фото: Константин Долгановский

В министерстве транспорта Пермского края сообщили об изменении расписания движения пригородных поездов в новогодние праздники.

Поезда № 7194 сообщением Пермь-2 — Кунгур, № 7193 сообщением Кунгур — Пермь-2 не курсируют 28, 30 декабря 2018г., а также 4 и 6 января 2019г. Они курсируют 29 декабря 2018г., 8 января 2019г. и далее, начиная с 11 января 2019г., согласно дням курсирования по пятницам и воскресеньям.

Поезда № 7121 сообщением Кукуштан — Пермь-2 курсируют 29 декабря 2018г. и далее с 9 января 2019г., согласно дням курсирования, следует по рабочим дням недели. При этом в период с 30 декабря 2018г. по 8 января 2019г. поезда не курсируют.

Поезда № 6220 сообщением Пермь-2 — Комарихинская, № 6223 сообщением Комарихинская — Пермь-2 не курсируют 29 декабря 2018г. А 30, 31 декабря 2018, 5, 6 января 2019г. и далее, начиная с 12 января 2019г., курсируют по субботам и воскресеньям.

Поезд№ 7182 сообщением Чусовская — Теплая Гора не будет ходить 28, 30 декабря 2018г., 4, 6 января 2019г. Он будет следовать по маршруту 29 декабря 2018г., 8 января 2019г. и далее, начиная с 11 января 2019г., по пятницам и воскресеньям;

Поезд № 7181 сообщением Теплая Гора — Чусовская не будет ходить 29, 31 декабря 2018г., 5, 7 января 2019г. Следовать по маршруту он будет 30 декабря 2018г., 9 января 2019г. и далее, с 12 января 2019г., по субботам и понедельникам.

Поезд № 7184 сообщением Чусовская — Пашия курсирует 28 декабря 2018г., в период с 30 декабря 2018г. по 7 января 2019г. и далее с 9 января 2019г. согласно дней курсирования следует с понедельника по четверг и в субботу. Не курсирует 29 декабря 2018г., 8 января 2019г.;

Поезд № 7183 сообщением Пашия — Чусовская не курсирует 30 декабря 2018г. и 9 января 2019г. По маршруту он отправляется 29 декабря 2018г. В период с 31 декабря 2018г. по 8 января 2019г. и далее, с 10 января 2019г., следует со вторника по пятницу и в воскресенье.

Поезда № 6935 сообщением Чусовская — Рассоленко, № 6932 сообщением Рассоленко — Чусовская курсируют 29 декабря 2018г. и далее, с 9 января 2019г. согласно дням курсирования, следуют по рабочим дням. Эти поезда не будут ходить в период с 30 декабря 2018г. по 08 января 2019г.

Поезда № 6945 сообщением Чусовская — Кын, № 6942 сообщением Кын — Чусовская не курсируют 29 декабря 2018г. По маршруту пойдут в период с 30 декабря 2018г. по 8 января 2019г. и далее, начиная с 12 января 2019г., согласно дням курсирования, по выходным дням.