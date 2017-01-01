Прикамье вышло в лидеры в ПФО по среднему чеку потребительского кредита

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Пермский край занял первое место в Приволжском федеральном округе по среднему размеру потребительского кредита. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре 2018 года в Прикамье «средний чек» составил 171,1 тыс. руб. Это на 41,4% больше, чем в ноябре 2017 года (121 тыс. руб.).

В Самарской области средний размер кредита составил 169,9 тыс. руб. В Нижегородской области — 154 тыс. руб. В Татарстане — 146,6 тыс. руб.

В общероссийском рейтинге Прикамье заняло 13-е место. Лидерами традиционно являются Москва (470 тыс. руб.), Московская область (324,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (302,9 тыс. руб.).

Отметим, что рост «среднего чека» отмечен во всех 40 исследованных регионах. Средний размер кредита по России составил 185,9 тыс. руб., что на 19,4% больше, чем год назад.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— В настоящее время банки активнее выдают займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Речь идёт, прежде всего, о людях наиболее экономически активного возраста, которые в последнее время всё чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более «дорогих» товаров и услуг.