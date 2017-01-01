«ЕвроХим» построил высокотехнологичные объекты энергетики в Прикамье

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Главная понизительная подстанция 220 кВ «КамаКалий». Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЕвроХим-УКК»

В преддверии Нового года и профессионального праздника — Дня энергетика — сотрудники управления энергообеспечения Усольского калийного комбината компании «ЕвроХим» подвели итоги работы по строительству и вводу в эксплуатацию объектов энергообеспечения. Сегодня полностью построен и введён в эксплуатацию важнейший энергетический объект предприятия — главная понизительная подстанция 220 кВ «КамаКалий», которая по праву считается самой технологичной в Пермском крае. Она обеспечивает бесперебойное снабжение производственных объектов Усольского калийного комбината электрической энергией и мощностью. Одним из её главных преимуществ является то, что она связывает надёжным транзитом два центра питания Березниковско-Соликамского энергетического узла — Яйвинскую ГРЭС и подстанцию 500 кВ «Северная». Для оснащения подстанции «КамаКалий» использовано современное оборудование производства компании Siemens.

В 2018 году потребление электроэнергии предприятием составило более 106 тыс. МВт/час., проложено 32 км постоянных кабельных линий, введены в эксплуатацию 4 распределительных устройства напряжением 6 кВ, а также 17 комплектных трансформаторных подстанций на флотационной обогатительной фабрике комбината.

Помимо этого, сегодня на Усольском калийном комбинате запущены в эксплуатацию станция подготовки технологической воды из пруда-накопителя, производственный водозабор на реке Яйве и насосная станция 2-го подъема хозяйственно-противопожарного водоснабжения. Отметим, что в 2018 году на предприятии внедрена технология повторного использования сточной воды. Это позволило снизить забор свежей речной воды и исключить сброс стоков с промплощадки в водные объекты.

Также на Усольском калийном комбинате построены и запущены в работу газораспределительная станция и магистральный газопровод-отвод высокого давления. Это единственный в Пермском крае подобный производственный комплекс, построенный «с нуля» за последние 20 лет.

Сегодня объёмы потребления газа на строящемся предприятии составляют до 3 тыс. куб. м в час при проектной мощности 20 тыс. куб. м в час.

Кстати, при проектировании и строительстве магистрального газопровода для нужд Усольского калийного комбината был предусмотрен дополнительный выход для подачи природного газа в Романовское сельское поселение Усольского района. Таким образом, благодаря поддержке «ЕвроХима» была обеспечена техническая возможность газификации села.

АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире. Деятельность компании включает добычу полезных ископаемых, а также производство, логистику и дистрибуцию удобрений. Компания завершает реализацию стратегических инвестиционных проектов по производству калия на Усольском калийном комбинате (Пермский край) и предприятии «ЕвроХим-ВолгаКалий» (Волгоградская обл.), а также выпуску аммиака на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад» (Ленинградская обл.). Штат сотрудников — более 26 000 человек по всему миру.

Владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК — российский предприниматель Андрей Мельниченко. Согласно данным исследования федерального журнала «Эксперт», Андрей Мельниченко является крупнейшим частным инвестором в несырьевом секторе российской экономики. Им инвестировано в российскую промышленность более 600 млрд. руб. за последние 10 лет.

Источник — пресс-служба ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»