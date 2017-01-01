На Чусовском мосту введено ограничение движения

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Мост через Чусовую

Фото: Константин Долгановский

На Чусовском мосту введено ограничение движения, об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

При проезде по мосту через реку Чусовую временно организовано реверсивное движение транспортных средств по одной полосе, установлен мобильный светофорный комплекс.

Ограничение введено в связи с выходом из строя элементов конструкций деформационного шва над опорой №14 моста через реку. В настоящее время ООО «ПКК» совместно с генеральным подрядчиком АО «Стройтрансгаз» выполняются мероприятия по восстановлению работоспособности деформационного шва и обеспечению безопасности дорожного движения.

Напомним, в рамках концессионного соглашения с ООО «Пермская концессионная компания» концессионеру переданы три участка дорог общей протяжённостью 9,1 км, в том числе мост через реку Чусовую.