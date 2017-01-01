В Перми подвели итоги конкурса для журналистов #Реальнаясоциальная

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Более 200 работ прислали журналисты Прикамья на конкурс #Реальнаясоциальная, который проводит региональное министерство социального развития. Каждая посвящена реальным историям людей и семей, теме поиска работы, вопросам получения пособий, выплат и других видов помощи, а также важным социальным проблемам.

Лучшим текстом о социальной поддержке людей старшего возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов) стала публикация Валентины Бас «Надо жить», которая вышла в соликамской газете «ГородОК».

В номинации «Организация занятости населения Пермского края» лучшей стала статья «Мы просто жили»: победитель премии для инвалидов рассказал, как организовал успешный бизнес», опубликованная на интернет-портале 59.ru. Автор — Мария Плотникова.

В номинациях «Создание защищённой, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае» и «Социальная помощь и поддержка различных категорий жителей Пермского края» победу решили не присуждать.

Третье место в общем зачёте конкурса занял текст Раисы Юдиной «Прости, Максимка», опубликованный в газете «Частинские вести». Второй стала работа корреспондента 59.ru Марии Плотниковой «Жалею, что не пошла в горы раньше»: как 60-летняя пенсионерка из Прикамья покорила Эльбрус».

Победу одержала статья Лилии Абибулаевой «Могу определить комплекцию человека по голосу: интервью с незрячей женщиной из Перми», вышедшая на портале progorod59.ru.

Министерство социального развития и «Центр развития местных инициатив» поздравляет всех победителей и призёров конкурса. Авторы текстов, победивших в номинациях, а также автор работы, занявшей третье место в общем зачёте, получат призы в размере 20 тыс. руб. каждый. За второе место приз составит 40 тыс. рублей, а за победу — 70 тыс.

Торжественное награждение победителей и призёров пройдёт 14 января, сразу после Дня российской печати. О времени и месте минсоцразвития сообщит дополнительно.