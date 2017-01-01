В Прикамье функции техмониторинга могут отдать Фонду капремонта Правительство выйдет в ЗС с соответствующим законопроектом уже в январе

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Ирина Молокотина

Вчера, 20 декабря, в Заксобрании прошло заседание постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края. На нём замглавы председателя правительства — руководитель РСТ Антон Удальёв сообщил депутатам о необходимости внести изменения в законодательство: убрать муниципальные планы капремонта и оставить только единый региональный план.

Сейчас по закону РСТ должно формировать сводный региональный план проведения капитального ремонта многоквартирных домов на основании данных, полученных из утверждённых муниципальных краткосрочных планов.

«Муниципалитеты закидывают в план свои «хотелки», которые зачастую не связаны с фактическим износом дома. Мы это утверждаем, и в итоге получаем неисполнение программ», — отметил чиновник.

За три года из программы капремонта исключили более 2,7 тыс. ошибочно включённых домов. Поэтому сейчас фонд проводит комплексные обследования всех домов, включённых в программу.

«На основании комплексных обследований, которые мы сейчас проводим, мы будем определять дома, которые будут входить в трёхлетний план, и согласовывать этот список с муниципалитетами, а не наоборот, как сейчас», — пояснил Антон Удальёв. Изменения в законодательство планируют внести уже в январе, и, по словам Антона Удальёва, муниципалитеты их поддержат.

Отметим, прокурор Пермского края Андрей Юмшанов 22 октября внёс в Заксобрание проект поправок к закону «Об административных правонарушениях в Пермском крае». По мнению надзорного органа, халатное отношение муниципалитетов к составлению и утверждению муниципальных планов ранее привело к увеличению сроков на актуализацию региональной программы капремонта и даже срыву её реализации, поэтому наказание рублём будет более эффективным.

Авторы законопроекта предложили штрафовать должностных лиц за нарушение порядка утверждения краткосрочных планов и за непроведение, либо некачественное проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов. Размер штрафа для должностных лиц составил бы 2—5 тыс. руб. в зависимости от нарушения.

На заседании комитета ЗС по госполитике и по местному самоуправлению, которое прошло 28 ноября, председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава Пермского района Александр Кузнецов категорично высказался против инициативы прокуратуры. По его словам, муниципалитеты физически не смогут сделать объективный анализ, так как у них нет денег и полномочий на проведение мониторинга технического состояния многоквартирных домов. «Мы можем делать только визуальную оценку. Мониторинг — это вообще не наши полномочия. Почему мы должны нести за это административную ответственность?» — возмутился он. В итоге депутаты назвали эту ситуацию правовой коллизией, в результате которой муниципалитет будет отвечать за подачу всех данных, и решили доработать законопроект между чтениями. Но если с муниципалитетов снимут функции техмониторинга, то надобность в принятии поправок прокуратуры автоматически спадёт.