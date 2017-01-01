В 2019 году планируется выделить 87 млн руб. на субсидирование авиаперевозок из Перми

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В следующем году краевые власти намерены продолжить субсидировать минимум шесть авианаправлений из Перми: в Новосибирск, Краснодар, Казань, Самару, Калининград, Нижний Новгород. Возможно, к ним добавится Сургут.

Как уточнили в краевом минтрансе, сумма субсидий из регионального бюджета на 2019 год составит 87,6 млн руб.

Всего, по итогам 2018 года, из Перми рейсы выполнялись по 42 направлениям, из них 25 внутренних и 17 международных.

За 11 месяцев услугами международного аэропорта «Пермь» воспользовались 1,412 млн пассажиров, что на 15% больше, чем год назад. На 2019 год планируется увеличить пассажиропоток до 1,7 млн человек.

Напомним, на днях Федеральное агентство воздушного транспорта одобрило заявку авиакомпании «ЮВТ Аэро» на полёты по маршруту Пермь — Ереван. Предполагается, что полёты будут выполняться трижды в неделю.