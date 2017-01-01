В Пермь приедут одни из лучших в мире бойцов по тайскому боксу

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В Перми 22 декабря состоится престижный турнир Muaythai Factory, организованный Федерацией тайского бокса России при поддержке кравого минспорта. Как сообщают организаторы, на турнир приедут одни из лучших в мире представители этого вида спорта.

В частности, анонсированы схватки семикратного чемпиона России по тайскому боксу, двукратного чемпиона мира по версии TNA россиянина Алексея Ульянова и чемпиона мира по версии WMC Пакорна Мусипона.

Поединок двукратного чемпиона мира россиянина Магомеда Зайнукова с чемпионом мира по нескольким версиям Судсакорном Сом Клинми и поединок россиянина Артёма Пашпорина с чемпионом мира и чемпионом Испании Айманом Найанешем.

Победители всех трёх поединков получат пояс чемпионов по версии WMC.



Дмитрий Путилин, президент Федерации тайского бокса России:

— Пермь — один из немногих городов, который готов принять турнир такого высокого уровня. Я вижу заинтересованность в этом и местной власти, и бизнеса. Считаю, что Пермский край уже готов принять чемпионат мира. Диалог в этом направлении идёт.

Организаторы также сообщили, что в турнире примут участие и трое пермских спортсменов — Никита Минькин, Константин Краснов и Фёдор Савельев.

Соревнования будут разбиты на три части: поединки россиян, поединки россиян и иностранцев и, в итоге, бои за звание чемпионов. Турнир состоится 22 декабря в УДС «Молот». Начало — в 16:00.