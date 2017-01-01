Четыре инвестпроекта пермских предприятий получили статус «приоритетный» Общая сумма инвестиций от реализации приоритетных инвестпроектов в 2018 году составит 35 млрд рублей

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Сегодня, 20 декабря, Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата при губернаторе Прикамья одобрил присвоение статуса «приоритетного» ещё четырём инвестпроектам (ПИП), которые реализуют пермские предприятия ООО «Шестой ветропарк ФРВ», ООО «Проспект Пермь», ООО «Красный октябрь», ООО «Упакс Юнити». Отметим, для таких проектов предусмотрены меры господдержки, содействие в прохождении административных процедур и льготная аренда земельных участков (1 рубль за га). Кроме того, инициаторы «приоритетных» инвестпроектов в сфере инфраструктуры имеют право на применение расширенной льготы по налогу на имущество.

На сегодняшний день 22 проекта, действующих на территории Пермского края, получили статус «приоритетный». «Сегодня мы присваиваем этот статус ещё четырем инвестпроектам. Благодаря их реализации будет создано порядка 2,5 тыс/ рабочих мест. Всего объем инвестиций от реализации приоритетных инвестпроектов в 2018 году составит почти 35 млрд руб.», — подчеркнул глава региона Максим Решетников.

Так, для реализации проекта по строительства объектов ветрогенерации в Пермском крае, необходимо 10 млрд руб. Напомним, его реализацией занимается ПАО «Фортум» в партнёрстве с АО «Роснано». Поданная ООО «Шестой ветропарк ФРВ» (выступает в качестве коммерческого партнёра проекта) заявка на ПИП подразумевает строительство первой очереди ветроэлектростанции в Ординском районе проектной мощностью до 100 мВт. В настоящее время уже подготовлены материалы по внесению изменений в генплан и ПЗЗ Ординского сельского поселения, запущен процесс выкупа участков у собственника земли, отобрана подрядная организация для выполнения кадастровых работ. Ввод первой очереди проекта в эксплуатацию намечен на конец 2020 года, заявил руководитель направления по развитию проектов ООО «Шестой ветропарк ФРВ» Евгений Шидяев. «Ключевая поддержка, которая необходима от региона, это административное сопровождение в части процедуры по переводу земель сельхозназначения в категорию промышленных земель, а также предоставление участков, находящихся в муниципальной собственности без проведения торгов», — сказал Шидяев. Сейчас, по словам Максим Решетникова, руководство региона ведёт переговоры с компанией «Роснано» о совместной промышленной кооперации в данном проекте.

Другая пермская компания — ООО «Красный октябрь» — реализует проект по производству лущеного шпона лиственных пород в объёме до 60 тыс куб метров в год. Инвестиции в проект составляют 2 млрд руб. К проекту уже проявили интерес арабские бизнесмены. По словам генерального директора ООО «Красный октябрь» Александра Суслопарова, присвоение инвестпроекту деревообрабатывающей компании статуса «приоритетный» позволяет претендовать на различные меры административной поддержки. «Речь идёт о предоставлении дополнительных земельных участков в удалённых муниципалитетах для восстановления транспортной лесной инфраструктуры. Мы намерены заняться её восстановлением, отчасти снимая нагрузку с дорожной инфраструктуры и направив её на речной и ж/д транспорт», — пояснил он.

Для создания автоматизированной линии глубокой переработки одноразовой пластиковой посуды и упаковки ООО «Упакс Юнити» инвестирует в производство 1,2 млрд руб. Реализация данного проекта позволит компании расширить ассортимент выпускаемой продукции и в 1,5 раза увеличить выручку предприятия. При этом будет создано 77 новых рабочих мест.

Ещё 8,6 млрд рублей инвестиций будет направлено ООО «Проспект Пермь» на строительство многофункционального центра с гостиницей на месте бывшей табачной фабрики в Перми (квартал, ограниченный улицами Монастырская, Попова, Петропавловская и Осинская). Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта намечен на начало 2021 года, а весь проект должны реализовать к 2023 году. Компания уже закрепила право собственности на ключевые земельные участки и получила техусловия на подключение к инфраструктуре.

Помимо этого на заседании совета принято решение существенно сократить сроки получения разрешения на земляные работы — с 45 до 6 рабочих дней. Соответствующее поручение органам исполнительной власти ранее дал глава Пермского края Максим Решетников. По мнению генерального директора компании «Меркурий» Эдуарда Соснина, это говорит о том, что город заинтересован в привлечении новых инвестиций, и мотивирует предпринимателей думать о развитии своего бизнеса.