В новогодние праздники за вывозом мусора будет следить штаб при правительстве края Также отходы, скопившиеся на улицах в Перми, могут убрать за счёт бюджета города

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С 1 января край переходит на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Так как система ещё не отлажена, а часть перевозчиков не выбрана, чиновники решают, как не допустить перебоев в работе коммунальных служб в новогодние праздники.

Сегодня, 20 декабря, в Заксобрании прошло заседание постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края. На нём министр ЖКХ Александр Шицын сообщил, что при правительстве края создан штаб, который будет регулировать действия всех участников системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Планируется, что штаб будет работать с 30 декабря по 8 января включительно, но при необходимости — и дольше.

Депутат Александр Третьяков заявил, что, учитывая объём средств, который стоит за пермским ООО «Астронг», победитель аукциона по лоту №7 (Кунгурский городской округ, Берёзовский, Кишертский, Ординский и Суксунский районы) вряд ли справится с задачей.

Замглавы председателя правительства — руководитель РСТ Антон Удальёв отметил, что о проблеме по «Кунгурскому кусту» ему не известно, но пообещал разобраться в ситуации. Также он сообщил, что точно есть вопросы по вывозу мусора с территории Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов Перми, Добрянского, Ильинского районов, Хохловки, Сылвы и Новых Лядов (подрядчик — пермское ООО «ВМ-Сервис»). «Мы сейчас этим занимаемся, и я решу вопрос, правда, не знаю, каким способом», — добавил чиновник.

Также тема возможного возникновения мусорного коллапса в новогодние праздники поднималась на пленарном заседании гордумы Перми, которое прошло 18 декабря. Депутат Арсен Болквадзе обратил внимание, что по двум лотам аукционы не состоялись, поэтому Дзержинский и Кировский районы Перми, а также Большесосновский, Верещагинский, Карагайский, Нытвенский, Осинский, Очёрский, Сивинский и Частинский районы, Краснокамский и Оханский городские округа остались без возчиков мусора. Новые аукционы уже объявили, но они пройдут лишь 9 января. Поэтому депутат спросил, есть ли в бюджете средства, чтобы решить эту проблему в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Заместитель главы администрации города Перми — начальник департамента финансов администрации города Перми Вера Титяпкина ответила, что на сегодня в бюджете города предусмотрены средства на вывоз свалок мусора, образовавшихся на территории города, и мэрия рассматривает возможность направить эти средства на решение этой проблемы.