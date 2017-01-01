В Перми за год отремонтированы 280 дворов

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Фото: Виталий Кокшаров

В Перми в течение 2018 г. отремонтированы 280 дворов и обустроены 132 детские площадки. Такие данные сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Все объекты были включены в три программы по благоустройству дворовых и придомовых территорий: федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми».

По первой программе отремонтирован 91 двор, объединяющий 216 домов. По второй и третьей благоустроено 179 придомовых территорий.

Михаил Борисов, председатель комиссии по общественному контролю при Общественной палате Пермского края:

– Во всех дворах размещены телефоны «горячей линии», по которым каждый житель может задать вопросы по благоустройству. В этом году на телефон «горячей линии» поступило более 300 звонков. Все обращения общественники отработали вместе с представителями заказчика, подрядчика и жителями. С каждым годом мы выходим на более высокий уровень подхода к благоустройству, этот год уже второй по программе «Формирование комфортной городской среды», и мы его завершили в срок со 1стопроцентным выполнением всех объёмов работ.

В результате опроса, проведённого агентством СВОИ, благоустройство дворов признано горожанами наиболее важным достижением в сферах ЖКХ в 2018 году. Так посчитали 39,1% опрошенных.

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