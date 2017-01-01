В пермском микрорайоне Данилиха появится сквер

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На заседании комиссии по разработке и реализации инвестиционных проектов, которое состоялось 19 декабря, было принято решение о строительстве сквера в районе ул. Голева, 2.

Он будет располагаться в долине реки Данилихи от ул. Плеханова до ул. Крисанова.

Заместитель главы горадминистрации Анатолий Дашкевич отметил, что сквер будет обустроен в рамках реализации проекта «Пермь-300». Площадь участка составит 1,4 га.

На заседании было подчёркнуто, что в микрорайоне отсутствуют парки и скверы, поэтому сквер в долине Данилихи будет первым.

В 2019—2023 гг. горадминистрация планирует благоустроить около 50 парков и скверов, в частности — парк культуры и отдыха «Балатово», бульвар им. Советской армии на ул. Сибирской, сквер им. Субботина на ул. Чкалова, Комсомольский проспект от ул. Монастырской до проходных завода АО «Пермские моторы».

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