Администрация Перми начала капремонт дома на ул. Куйбышева, 86
Администрация Перми расселила жителей третьего подъезда дома на ул. Куйбышева, 86 на время ремонтных работ. До конца года подрядчик — ООО «Нью граунд» — закончит обследование дома, определив, в каких именно работах нуждается этот дом.
Расселение жителей 3-го подъезда (именно в нём были обнаружены трещины) было проведено в начале декабря. В нём — восемь квартир, в которых проживают 40 человек. Три квартиры из восьми — коммунальные. Часть собственников переехали к знакомым и родственникам, остальным администрация Перми предоставила маневренный фонд.
В департаменте ЖКХ сообщили, что подрядчик уже проводит обследование конструктивных элементов дома. Нужно установить, сохранили ли они несущую способность. По итогам обследования будет принято решение о целесообразности их капитального ремонта. Если результаты покажут, что дом нуждается в реконструкции, администрация в январе откорректирует перечень работ.
Напомним, Ленинский районный суд несколько лет назад предписал администрации отремонтировать дом.