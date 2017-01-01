Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 21 декабря

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Успех в профессии — успех в жизни. Отборочный этап конкурса профмастерства WorldSkills определил лучших.

Оксана Мелехова: Люди сами запускают своё здоровье, лечатся травками. Министр здравоохранения Пермского края — о том, почему важно ходить на профосмотры и когда следить за здоровьем можно будет через мобильное приложение.

Павел Фокин: Нам надо менять менталитет. Министр социального развития Пермского края — о мерах поддержки семей с детьми и вечных ценностях.

Восточная сказка. В Перми полным ходом идёт строительство ледового городка «Ветер с Востока».

С депутатским настроем. В «Школе парламентаризма» прошли обучение более 100 студентов и школьников.

Районы, кварталы… Депутаты гордумы обсудили, как улучшить жизнь горожан.

В новый год — с новыми задачами. Депутат Пермской городской думы Владимир Манин, исполняя наказы избирателей, хорошо знает: чтобы решить задачу, необходимо знать её «адрес».

Территория счастья. В столице края прошёл V Пермский краевой семейный форум.

Что в имени твоём? В Перми определили самые популярные детские имена.

На защите конституционных прав. Ровно 25 лет назад на всенародном голосовании приняли Конституцию РФ — основной закон государства.

Наказуема ли агрессия самоутверждения? Закон встаёт на защиту чести и достоинства личности.

Год ярких впечатлений. В Пермском крае начинаются события Года театра.

С теплом и подарками. Пермский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит для своих клиентов ежегодную акцию «В Новый год — без долгов!».

Газета «Пятница» выходит тиражом 120 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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