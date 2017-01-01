За год реальная зарплата в крае выросла на 6,4%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как сообщает Пермьстат, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за октябрь 2018 года в Пермском крае составила 34,4 тыс. руб. Рост по отношению к предыдущему году составил 8,1%. Реальная зарплата в регионе по этому месяцу в сравнении с предыдущим выросла на 5,3%.

При этом по состоянию за январь — октябрь рост средней зарплаты составил 8,3%, а реальной — 6,4%. Наибольший рост наблюдается по отдельным видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (152% к уровню прошлого года), финансовая и страховая деятельность (149%), деятельность в области информации и связи (139%), профессиональная, научная и техническая деятельность (135%).