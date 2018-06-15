Заготовщик леса из Пермского края заплатит за трудовых мигрантов

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Прикамская компания ООО «Форест» заплатит штраф за то, что привлекала к работе трудовых мигрантов из Узбекистана. Административное правонарушение выявили в ходе проверки деревообрабатывающего предприятия сотрудники полиции. Об этом сообщили в Пермском краевом суде. Мигранты работали на распиловке и строгании древесины в нарушение Указа губернатора Пермского края от 15.06.2018 №51. Cогласно нему, в 2018 году привлечение трудящихся на основе патента иностранных граждан к распиловке и строганию древесины запрещено.

За совершение административного правонарушения Карагайский районный суд оштрафовал ООО «Форест» на сумму 900 тыс. руб. Адвокат ответчика, пытался добиться отмены данного решения, однако Пермский краевой суд оставил жалобу без удовлетворения.