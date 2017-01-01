Госстройнадзор просит прокуратуру проверить пермских застройщиков, не закончивших строительство своих домов

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Инспекция государственного строительного надзора Пермского края направила в прокуратуру сведения о нецелевом расходовании средств дольщиков застройщиками «А-система» и ЖСК «Правый берег», чтобы определить, имеется ли в действиях компаний состав преступления. Об этом сообщили в министерстве строительства Пермского края.

В рамках проверки Госстройнадзор выявил нецелевое расходование ЖСК «Правый берег» в размере 38 млн руб. и «А-системы» в размере 10 млн руб.

Компания «А-система», в свою очередь, является застройщиком долгостроя на ул. Юнг Прикамья, 14, а ЖСК «Правый берег» — недостроя на Кировоградской, 68, 70. Этот же жилищно-строительный кооператив являлся застройщиком бывшего проблемного объекта на Ушакова, 36б, который всё-таки удалось ввести в эксплуатацию в прошлом году.

В министерстве строительства отмечают, что перед покупкой жилья прежде всего необходимо проверить всю информацию о застройщике на сайте https://наш.дом.рф.

Михаил Сюткин, министр строительства и архитектуры Пермского края:

— С января 2018 года на этом ресурсе размещены все сведения о деятельности застройщика: текущий статус его деклараций, аудиторские заключения, проекты договоров долевого участия. Заблокированная декларация застройщика должна стать сигналом для дольщика, что по данному объекту, скорее всего, произойдёт срыв сроков строительства и сдачи. Наличие негативных сведений либо их отсутствие на сайте свидетельствуют о большом риске покупки жилья как у данного девелопера, так и через компании, аффилированные с ним.

Напомним, за полтора года в эксплуатацию было введено 9 проблемных домов — это порядка 103 тыс. кв. м жилья. В общей сложности получили свои квартиры 1150 семей — бывших обманутых дольщиков.