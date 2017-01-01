Совет по культуре одобрил проект нового здания Пермской художественной галереи Это будет первая стройка на территории завода им. Шпагина

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

На первом заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края, которое прошло 17 декабря, архитектор Сергей Чобан представил концепт развития территории бывшего завода «Ремпутьмаш» и подробно описал проект нового здания Пермской художественной галереи.

Презентация «культурного хаба» на месте бывшего мотовозоремонтного предприятия не слишком отличалась от той, что была показана руководству города и края 23 октября, а вот проект галереи изменился — обрёл конкретику и детализировался.

Членам совета были показаны слайды с изображением общественного пространства галереи с панорамным остеклением со стороны Камы, зал пермской деревянной скульптуры с двойным светом и внешний вид здания с разных точек.

По словам архитектора, уже создан специальный большой проектный офис для работы над территорией завода Шпагина, ибо этот проект даже для Москвы был бы сложным, а для Перми он суперсложный. Проект здания галереи в феврале должен пройти госэкспертизу, и летом планируется начать строительство.

Как заметила президент галереи Надежда Беляева, галерея открылась в 1922 году, за год до 200-летия Перми, и будет символично, если в новом здании она откроется ровно 100 лет спустя.

© SPEECH