Совет по культуре одобрил проект нового здания Пермской художественной галереи
Это будет первая стройка на территории завода им. Шпагина
На первом заседании Совета по культуре при губернаторе Пермского края, которое прошло 17 декабря, архитектор Сергей Чобан представил концепт развития территории бывшего завода «Ремпутьмаш» и подробно описал проект нового здания Пермской художественной галереи.
Презентация «культурного хаба» на месте бывшего мотовозоремонтного предприятия не слишком отличалась от той, что была показана руководству города и края 23 октября, а вот проект галереи изменился — обрёл конкретику и детализировался.
Членам совета были показаны слайды с изображением общественного пространства галереи с панорамным остеклением со стороны Камы, зал пермской деревянной скульптуры с двойным светом и внешний вид здания с разных точек.
По словам архитектора, уже создан специальный большой проектный офис для работы над территорией завода Шпагина, ибо этот проект даже для Москвы был бы сложным, а для Перми он суперсложный. Проект здания галереи в феврале должен пройти госэкспертизу, и летом планируется начать строительство.
Как заметила президент галереи Надежда Беляева, галерея открылась в 1922 году, за год до 200-летия Перми, и будет символично, если в новом здании она откроется ровно 100 лет спустя.