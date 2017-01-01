Сельскохозяйственный бизнес Прикамья подвёл итоги уходящего года Регион впервые за годы вошёл в тройку лидеров ПФО по объёму произведённой продукции

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Фото: Сергей Копышко

Губернатор Пермского края Максим Решетников провёл совещание с представителями агропромкомплекса Прикамья, на котором подвёл предварительные итоги 2018 года и обсудил наиболее острые вопросы.

Перед началом совещания министр сельского хозяйства региона Александр Козюков сообщил «Новому компаньону», что, по итогам года, Пермский край выполнит региональную программу по освоению федеральных средств, направленных на поддержку АПК, более чем на 90%. «Вчера мы прошли федеральный отбор по трём инвестпроектам. Как только подпишем с Минсельхозом РФ соглашение, дополнительно из федерального центра будет направлено 197,8 млн руб. Ещё порядка 300 млн руб. будет выделено из регионального бюджета. Эти средства будут направлены трём предприятиям на создание и модернизацию молочных комплексов», — пояснил Козюков.

В 2018 году в агропромышленном комплексе Пермского края наметилась положительная тенденция: по итогам 9 месяцев, объём валового производства продукции сельского хозяйства составил 38,6 млрд руб., что на 3,3% выше, ьчем за аналогичный период предыдущего года. Впервые за последние годы регион переместился с середины на третье место среди регионов Приволжского округа.

Основная задача, которую минсельхоз ставит перед собой на 2019 год, — рост производства сельхозпродукции, увеличение посевных площадей, увеличение объёма надоев в предстоящем году до 527 тыс. т. Именно по таким показателям, как надои молока, край впервые за пять лет показал лучший результат — 510 тыс. т в 2018 году. При этом снизилось производство мяса свинины (на 2,5%) и птицы (на 13,8%). По словам Александра Козюкова, это связано с недобросовестным управлением арендатора на предприятии, основном производителе свинины в регионе. После перехода Пермского свинокомплекса под управление края удалось восстановить производственный процесс. В августе предприятие впервые за долгое время вышло на безубыточность и производство мяса 1100 т в месяц. Снижение производства мяса птицы связано с тем, что крупнейший производитель в регионе мяса бройлеров АО «ПРОДО «Птицефабрика Пермская» приступил к модернизации существующих производственных объектов, в этом году завершена модернизация четырёх корпусов. В 2019 году будут не только восстановлены производственные показатели, но и увеличены объёмы производства.

Между тем сельхозпроизводители отмечают нестабильную закупочную цену на сырое молоко (по итогам 10 месяцев 2018 года, этот показатель составил 21,84 руб.) и как следствие — недополученние прибыли.

Генеральный директор ООО «Агропредприятие «Заря Путино» Самвел Киракосян отметил, что при закупочной цене на сырое молоко в 24 руб. без НДС предприятие могло бы спокойно жить и развиваться. «Мы, например, в 2017 году снизили на 20% цены на молоко. Объём продаж молока увеличили на 31%. Выручка при этом подросла только на 5%. Но в магазинах цены на молочные товары за всё это время не снизились», — отметил предприниматель.

Директор ООО «Урал-Агро» Елена Качина в своём докладе обратила внимание региональных властей на важность вовлечения в оборот земель для нужд сельского хозяйства.

Особенно, указала Качина, это касается невостребованных долей. «Земля, взятая в собственность, должна использоваться по назначению. Причём верхняя цена не должна превышать 1 тыс. руб. за гектар, особенно если она «запущена». ЗАГСы нужно обязать не устраивать волокиту по выдаче справок по умершим собственникам невостребованных долей». Прошу вас повлиять на муниципалитеты в этом вопросе», — попросила главу Прикамья Елена Качина. Также она обозначила проблему высоких цен на электроэнергию, отсутствия в поселениях качественной медицины и подготовки будущих специалистов, которым «рассказывают про устаревшие технологии». Для обновления материально-технической базы учебных заведений, ведения научных разработок в области сельского хозяйства, по словам Качиной, необходимо зафиксировать определённую сумму от поддержки АПК.

В свою очередь Максим Решетников пояснил, что в этом году в сельхозоборот было вовлечено свыше 12 тыс. га невостребованных земель. «Это, с одной стороны, немало — мы нарастили земельный банк на 1,5%, но это и не так много, учитывая, что мы договорились в ближайшие пять лет вовлечь в оборот 120 тыс. га. Эту задачу я поставил и перед муниципалитетами».

По словам губернатора, в последующем эти земли будут переданы сельхозпроизводителям. Кроме того, из краевого бюджета на субсидирование культуртехнических работ на ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения в 2019 году будет направлено 55,5 млн рублей. В целом же, в предстоящем году запланировано увеличение финансирования отрасли из краевого бюджета на 42,8 млн руб. — до 1 млрд 936 млн рублей, а на трёхлетнюю перспективу в краевом бюджете на это предусмотрено более 6 млрд. руб., обозначил Решетников.

Бюджет 2018 года в рамках реализации программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» из бюджетов обоих уровней составил 3,1 млрд. руб.