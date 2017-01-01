Причину возникновения запаха на улицах Краснова и Пушкина определят за 1 млн руб. Научно-исследовательская организация должна определить место выхода газа на поверхность и предложить решения проблемы

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Игорь Катаев

Вчера, 18 декабря, ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» объявила конкурс на проведение научно-исследовательских работ по определению причин возникновения запаха канализации в центре Перми и разработку технического решения по устранению причин и снижению запаха. Результаты исследования будут использованы для разработки проектной документации на капитальный ремонт коллектора по улице Краснова на участке от Сибирской до ЦКР.

Начальная цена контракта составляет 1 млн 99 тыс. руб. Научно-исследовательской организации, которая получит контракт, требуется провести обследование коллектора на улицах Краснова и Пушкина, изучить аэродинамику движения газа по сети, провести лабораторные исследования качества сточных вод, атмосферного воздуха, интенсивности запаха канализационной сети, а также предложить минимум три технических решения по устранению причин и снижению запаха систем водоотведения. В техническом задании говорится, что как минимум один из вариантов технических решений должен обеспечивать достижение допустимого значения запаха. Потом, после согласования с заказчиком, подрядчик должен разработать техническое задание на внедрение оптимального варианта технического решения, включая программу контроля выброса запаха и методику оценки результата выполненных работ. Сроки выполнения работ: январь 2019 года — июнь 2020 года.

Заявки принимаются до 14 января. Исполнитель должен иметь статус научно-исследовательской организации. Работа должна выполняться под непосредственным руководством доктора технических наук (специальность — инженер-строитель по специальности «водоснабжение и канализация»). Также от подрядчика требуется наличие на территории Перми собственной производственной площадки, чтобы на время производства работ в городе присутствовало не менее четырёх сотрудников организации. Итоги конкурса планируется подвести 23 января.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться