Конкурс по отбору главы Осинского района объявили заново

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г. Оса

Фото: Валерий Заровнянных

Конкурс по отбору главы Осинского муниципального района объявлен заново. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на председателя Земского собрания района Светлану Карташову.

Решение объявить новый конкурс принято 14 декабря. Документы от кандидатов принимаются с 18 декабря по 17 января, заседание конкурсной комиссии пройдёт 31 января. Выбранных кандидатов представят на внеочередном заседании Земского собрания в феврале 2019 года. В настоящее время заявок на конкурс ещё не поступало.

Конкурс объявили повторно, поскольку предыдущий был отменён из-за нарушений при публикации положения о его проведении. Администрация опубликовала лишь само решение о проведении конкурса, не опубликовав порядок его проведения, что является нарушением.

Конкурс проводится на фоне реорганизации Осинского района в единый городской округ. Сейчас в поселениях района проводятся публичные слушания по вопросу объединения. Учитывая это, издание полагает, что на новый конкурс может выдвинуться действующий глава района Яков Лузянин, который ранее от участия в конкурсе отказывался. По одной из версий, он может изменить своё решение, получив поддержку властей для реорганизации района в единый муниципалитет.

Получить комментарий по ситуации у Якова Лузянина не удалось: он не отвечал на звонки по мобильному телефону.