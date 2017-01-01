В Пермском крае продолжается адресная поддержка при переходе на цифровое ТВ

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Правительство РФ и региональные власти предусмотрели исчерпывающий набор компенсирующих мероприятий при переходе с аналогового на цифровое телевещание для малозащищённых слоёв населения. Также в региональных бюджетах предусмотрены денежные компенсации или закупка необходимого оборудования.

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации представит на ПМЭФ-2019 свой рейтинг цифровизации регионов и предложит механизм поддержки лучших региональных практик. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак по итогам второго заседания Совета по развитию цифровой экономики в Новосибирске.

В Пермском крае также оказывается адресная социальная помощь при переходе на цифровое телевидение. Краевые власти компенсируют затраты ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и пенсионерам, получающим социальную пенсию. До 1 тыс. руб. компенсации получают льготные категории граждан, проживающие в зоне охвата цифровым вещанием, для покупки цифровой приставки к телевизору, и до 6 тыс. руб. — те, кто не попадают в зону охвата цифрового ТВ, — для покупки спутниковой тарелки.

Александр Бойченко, руководитель общественной приёмной председателя партии «Единая Россия», координатор партийного проекта «Старшее поколение»:

— На площадке региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае проведён вебинар с участием министра информационного развития и связи Игоря Никитина, видео доступно на сайте приёмной и в соцсетях в любое время суток. Вебинар уже набрал около 85 тыс. просмотров. Кроме того, с участием представителей министерств соцразвития, информационного развития и связи состоялись несколько семинаров в Перми и территориях края, на которых жителям подробно поясняли, какое оборудование приобретать и как получить льготы.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»