Во второй половине недели в домах четырёх районов Перми отключат воду

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

В ближайшие дни, с 18 по 23 декабря, жителей сразу четырёх районов Перми — Свердловского, Дзержинского, Индустриального и Орджоникидзевского — в разные временные промежутки ждёт отключение холодного водоснабжения.

Как сообщили в «Новогор-Прикамье», компания будет проводить ремонтные работы на ряде объектов.

18 декабря с 10:00 до 19 декабря 10:00:

ул. Беляева, 56;

шоссе Космонавтов, 205а, 209;

ул. Милиционера Власова, 4, 4а;

ул. Мира, 111, 113, 115, 130, 132, 136.

19 декабря с 8:30 до 21:00:

ул. Голева, 2;

ул. Екатерининская, 220;

шоссе Космонавтов, 86а;

ул. Крисанова, 59;

ул. Крылова, 1, 4, 18, 24;

ул. Подгорная, 38, 52;

ул. Пушкина, 104, 108, 108а, 110, 112, 114, 116а, 116б, 116в, 129а, 135;

ул. Рабочая, 13.

19 декабря с 9:00 до 19:00:

ул. Советской Армии, 44, 48, 52.

20 декабря с 9:00 до 20:00:

ул. Гагарина, 58, 58б.

20 декабря с 9:00 до 21 декабря 9:00:

ул. Маршала Рыбалко, 2б;

ул. Торговая, 5, 8, 8а, 10, 11, 20.

21 декабря с 9:00 до 22 декабря 9:00:

ул. Ушакова, 16;

ул. Буксирная, 11, 13, 15, 8;

ул. Камышинская, 15;

ул. Сокольская, 8, 9, 10;

ул. Судозаводская, 24.

21 декабря с 17:00 до 22 декабря 12:00:

проспект Парковый, 54/1, 54/2;

ул. Подлесная, 6, 43, 45, 47, 47а.

22 декабря с 9:00 до 19:00:

ул. Коломенская, 3, 5, 5а, 7;

ул. Краснополянская, 7, 9;

ул. Лиственная, 2;

ул. Нейвинская, 10, 10а, 12, 14;

ул. Полазненская, 26;

ул. Серпуховская, 4а, 5, 7.

22 декабря с 10:00 до 23 декабря 10:00:

ул. Богдана Хмельницкого, 21, 23;

ул. Ласьвинская, 56, 56а, 58, 60, 60а, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68а.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться