Олимпийские медалисты не смогли выиграть пермский лыжный спринт Победу одержал спортсмен из Ханты-Мансийска

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Никита Крюков (в центре), Николай Морилов (справа) Фото: sport-tyumen.ru

В Перми 18 декабря состоялся первый в истории города лыжный спринт «Ёлки. Пермский период». Победу в мужском финале одержал спортсмен из Ханты-Мансийска Артур Петров. Пермяк и бронзовый медалист Олимпиады-2010 в командном спринте Николай Морилов стал вторым. На третьем месте Андрей Феллер из Татарстана.

Артур Петров, победитель соревнований среди мужчин:

- До этого на стартах я никак не мог попасть в тройку призёров, а сегодня наконец-то всё срослось.

Принимавшие участие именитые лыжники - олимпийский чемпион-2010 в спринте и серебряный призёр Олимпиады-2014 в командном спринте Никита Крюков и олимпийский чемпион-2010, а также серебряный чемпион олимпиады-2010 Евгений Дементьев — не смогли пробиться в финальный забег.

Первый выбыл в четвертьфинале и занял итоговое 14 место, второй закончил выступление в полуфинале, заняв итоговое восьмое место.

Николай Морилов, серебряный медалист соревнований:

- Уличные соревнования на лыжах сейчас довольно распространены. Например, аналогичные забеги в Квебеке и Дюссельдорфе являются этапами Кубка мира. Обычно на них очень сложно выступать, потому что организатором приходится укладывать искусственный снег, и он постепенно превращается в «кашу». В Перми же всё идеально — трасса натуральная, чистая, жесткая.

Отличительной особенностью соревнований стало то, что они проходили в самом центре города — на эспланаде. Для этого на участке от ул. Попова до ул. Борчанинова была организована лыжная трасса. Забеги проходили по системе плей-офф, то есть с выбыванием на каждой следующей стадии, итогом стали финальные забеги.

Турнир был разбит как по категориям выступающих — профессионалы и любители, так и по гендерному признаку — мужской и женский. Мужские забеги профессионалов стали самой представительной и «звёздной» частью турнира. Победителем в женском финале стала самая известная лыжница из тех, кто принял участие в стартах - член сборной России Ольга Царёва.

Ольга Царёва, победитель соревнований среди женщин:

- Если пермский турнир станет традиционным, то это очень хорошо. По времени проведения он как раз удачно разместился между вторым этапом Кубка России и соревнованиями в Красногорске.

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