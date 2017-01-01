Властям края поручили активизировать работу по переселению соотечественников

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Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Такое поручение дал первый заместитель министра внутренних дел РФ, генерал-полковник полиции Александр Горовой на совещании с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым 17 декабря. Информацию об этом приводит пресс-служба главы региона.

Речь идёт об усилении работы по программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Она направлена на переселение людей, оказавшихся после распада СССР за пределами России и желающих вернуться на Родину. По этому показателю регион уступает другим субъектам. Кроме того, отдельно Александр Горовой остановился на вопросах организации миграционной политики. Он привёл в пример позитивные показатели Москвы по вопросам миграционной политики. Правительство Москвы создало круглосуточный call-центр для мигрантов. Сервис позволяет полицейским оперативно уточнять статус патента у мигранта.

Губернатор Максим Решетников отметил, что краевые власти и органы МВД тесно сотрудничают по многим направлениям. Так, на улучшение материально-технической базы полиции в этом году направлено 102,5 млн руб., что тврое больше, чем в 2017 году. Были выделены средства на приобретение помещений, где размещены и успешно функционируют подразделения ГИБДД, ведущие регистрацию транспортных средств. В ноябре подразделениям ДПС и отделам МВД передано 14 служебных автомобилей.

Перспективы взаимодействия связаны с обновлением здания центра временного содержания иностранных граждан. Ремонтные работы здесь уже начались, закончить их планируется в следующем году.

«Для создания необходимых условия для работы с приезжающими на заработок в краевом центре ведётся строительство многофункционального миграционного центра. Предполагается построить отдельно стоящее здание, где мигранты смогут получить все необходимые услуги и сопровождение на период всего пребывания в регионе. В одном месте предполагается предоставлять образовательные и медицинские услуги, а также организовать выдачу трудовых патентов. Проект крупный, планируемый срок сдачи — 2019 год», — сообщил губернатор.

Накануне состоялось торжественное открытие нового здания Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю. Порядка 6 млн руб. из краевого бюджета направлено на оснащение нового здания. Здесь созданы необходимые условия для посетителей и самих сотрудников. В новом здании смогут работать порядка 90 сотрудников, задействованных в оказании 14 видов государственных услуг по линии миграции. Планируется, что средняя посещаемость управления составит порядка 500—600 человек в день.