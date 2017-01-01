ОАО «РЖД» включило строительство нового пермского вокзала в свою инвестпрограмму

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ОАО «РЖД» включило строительство нового железнодорожного вокзала Перми в свою инвестиционную программу. Об этом сегодня во время прямого эфира в социальной сети Instagram рассказал губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Есть хорошая новость. Старый вокзал Пермь-2 никогда не будет отремонтирован. Потому что будет построен новый — РЖД включило его в свою инвестпрограмму», — сообщил глава региона, отвечая на вопрос жителя о будущем Перми-2.

По словам Максима Решетникова, согласно планам РЖД, новый вокзал будет размещён «по эту сторону Транссиба», т.е. ближе к микрорайону Парковый. Для этого там есть земельные участки и необходимые возможности. Губернатор отметил, что проект нового вокзала будет интегрирован с другими инфраструктурными объектами, в частности, с будущим продолжением улицы Строителей до площади Гайдара и далее до Стаханова. Проектировщик от РЖД должен приехать в январе следующего года. При этом стоимость строительства нового вокзала Максим Решетников не назвал.