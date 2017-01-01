КСП выявила нарушения при реализации программы благоустройства Перми

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Контрольно-счётная палата Перми выявила нарушения при реализации властями города муниципальой программы благоустройства «Формирование современной городской среды». В ходе проверки специалисты установили, что в городе отсутствует единообразный подход к благоустройству дворовых территорий.

Свидетельством является существенное отклонение размеров предоставляемых субсидий по различным дворовым территориям. Отклонения связаны не только с различным набором выполняемых работ, но и с отклонением стоимости единицы одних и тех же видов работ. Например, установка одной скамьи колеблется от 2,3 тыс. руб. до 22,2 тыс. руб., ремонт проезжей части — от 0,8 тыс. руб./кв. м до 2,3 тыс. руб./кв. м.

Кроме того, территориальными органами при предоставлении субсидий допущено нарушение порядка их предоставления, а также обнаружен факт оплаты невыполненных работ.

Общий объём финансовых нарушений при реализации программы, выявленный КСП, составил 3 млн руб.

По результатам проверки специалисты палаты сделали вывод, что департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми как исполнитель муниципальной программы «Формирование современной городской среды» не осуществляет должный контроль за реализацией программы, а порядок предоставления субсидий требует доработки.

Отчёт по результатам проверки направлен в Пермскую городскую думу, главе Перми и в прокуратуру.