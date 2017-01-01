Promobot привлёк для развития бизнеса 400 млн руб.

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Промобот

Фото: Сергей Федосеев

Пермская компания Promobot, производитель сервисных автономных роботов, подписала соглашение об инвестициях на сумму 400 млн руб. Финансовые средства будут направлены в 2019—2020 гг. от международного итальянского фонда MIKRO CAPITAL SARL и АО «МИР» — дочерней структуры российской корпорации МСП.

Стороны подписали соглашение 17 декабря в итальянском Риме в рамках Российско-Итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, сообщает пресс-служба Promobot. Инвестиции будут направлены в разработку новых продуктов и развитие международного направления. Планируется, что 200 млн руб. предоставит АО «МИР» и 200 млн руб. будет предоставлено со стороны фонда MIKRO CAPITAL SARL в виде конвертируемых займов или покупки доли в компании Promobot. Отмечается также, что компания рассматривает возможность открытия в 2019 году сервисного центра в Италии.

«Сегодня есть понимание, что компания Promobot задаёт новые тренды и открывает новые ниши использования роботов в бизнесе. Чувствуется растущий интерес, в том числе на мировом рынке, мы хотим стать его полноценным участником и стейкхолдером. Для этого сегодня мы расширяем наше производство в Перми — чтобы удовлетворить уже имеющийся спрос, а также обеспечить постоянное развитие продукта за счёт выполняемых R&D, внедрения новых разработок в продукт», — заявил председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков.

Напомним, ранее корпорация МСП открыла для Promobot кредитную линию в МСП Банке на сумму 50 млн руб. Это позволило компании модернизировать и расширить до 2 тыс. кв. м новые производственные площади в технопарке «Морион» а также повысить эффективность производственных циклов.