Пермские нефтяники отмечены наградой проекта «Покупай пермское»

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Фото: пресс-служба предприятия

17 декабря прошла церемония подведения итогов проекта «Покупай пермское — 2018». Под одноимённым брендом проект объединяет товары и услуги, произведённые в Прикамье. На церемонии свою продукцию представили региональные предприятия, удостоенные знака «Гарантия качества», организации, получившие звание «Пермский бренд», и победители конкурса на лучший информационный материал о проекте «Покупай пермское» и молодёжного конкурса «Поколение Z выбирает».

В номинации «Промышленные товары для населения» диплом победителя получили предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. Компанию на церемонии представлял начальник территориального производственного подразделения ООО «ЛЛК-Интернешнл» Игорь Лопатин.

В рамках церемонии лучшие образцы региональных товаров и услуг были представлены на выставке и дегустационной площадке. Всего к проекту «Покупай пермское» на сегодня присоединились уже более 150 участников.

ООО «ЛЛК-Интернешнл» — лидер российского рынка смазочных материалов. Предприятие создано в 2005 году и является 100% дочерней организацией компании «ЛУКОЙЛ». Дистрибуция масел осуществляется через разветвлённую дилерскую сеть по всей России, фирменные АЗС «ЛУКОЙЛ» и станции технического обслуживания. Предприятие зарекомендовало себя проверенным и успешным поставщиком масел для конвейерной и сервисной заливки. Продукты «ЛУКОЙЛ» для первой заливки используют крупнейшие отечественные и зарубежные автопроизводители: Ford, Volkswagen, Renault, Lifan, MAN, КамАЗ, ГАЗ, и многие другие.

Источник — пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»