Спикер Госдумы выразил благодарность Игорю Сапко

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин вручил благодарность депутату Госдумы от Пермского края Игорю Сапко за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в России.

Игорь Сапко подчеркнул: «Эта высокая оценка работы всей моей команды — пермского и московского офисов, моих друзей и коллег из Удмуртской Республики. Огромное спасибо моим землякам, жителям родного региона за поддержку и совместную работу!»

Напомним, Игорь Сапко является первым заместителем председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. В 2018 году депутат внёс 40 законопроектов, 12 из них уже приняты нижней палатой парламента.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»