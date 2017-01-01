Спикер Госдумы выразил благодарность Игорю Сапко
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин вручил благодарность депутату Госдумы от Пермского края Игорю Сапко за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в России.
Игорь Сапко подчеркнул: «Эта высокая оценка работы всей моей команды — пермского и московского офисов, моих друзей и коллег из Удмуртской Республики. Огромное спасибо моим землякам, жителям родного региона за поддержку и совместную работу!»
Напомним, Игорь Сапко является первым заместителем председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. В 2018 году депутат внёс 40 законопроектов, 12 из них уже приняты нижней палатой парламента.
Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться