В Перми не будут обучать актёров Руководство региона встаёт на защиту Пермского института культуры

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Совет по культуре при губернаторе Пермского края собрался впервые с момента выборов Максима Решетникова главой Пермского края. Оказалось, что вопросов для обсуждения так много, что заседание вышло далеко за рамки отведённых по регламенту двух часов. Кроме предложенной губернатором повестки всплыло ещё немало вопросов для обсуждения, тем самым показав, что совет в новом составе может стать действенным инструментом для решения кризисных вопросов в сфере культуры.

Так, немедленно после начала работы совета по инициативе профессора Пермского государственного института культуры (ПГИК) Виктора Ильева обсудили ситуацию с отменой набора на актёрские специальности в институте. По решению учредителя вуза — федерального Минкульта — закрыт приём на актёрское отделение ПГИКа. «Это абсурд! — сказал Виктор Ильев. — Эти люди не понимают, что происходит в Пермском крае! Я буду биться!»

К мнению профессора присоединились руководители театров Пермского края, которых немало среди членов Совета по культуре. По их словам, более 70% актёров в театрах края составляют выпускники ПГИКа, немало их работает и в других театрах по всей России, так что актёрское отделение ПГИКа — это явление российского масштаба. Ректор вуза Людмила Дробышева-Разумовская добавила, что закрыт приём не только актёров драматического театра, но и вокалистов, что оставляет без работы отличную кафедру, известную хорошими результатами работы. Борис Мильграм посетовал, что режиссёрской специальности в ПГИКе тоже нет, поэтому он открыл свою магистратуру в одном из московских вузов, и получилось, что студенты и преподаватель работают в Перми, а учатся в Москве.

Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский сообщил, что не только он, но и вице-премьер краевого правительства Антон Клепиков в курсе ситуации и они уже направили в Минкульт РФ письмо с просьбой возобновить приём студентов на актёрские специальности. Однако губернатор Максим Решетников счёл, что этого недостаточно для столь критичной ситуации, и сказал, что намерен встретиться с министром Владимиром Мединским и обсудить проблему лично.