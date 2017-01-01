Восстановление «Счастье...» обошлось бюджету Перми в 285 тыс. руб.

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Фото: Константин Долгановский

Восстановление популярного среди пермяков арт-объекта «Счастье не за горами» обошлось городскому бюджету в 285 тыс. руб. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», торги на проведение работ были опубликованы только 17 декабря, в то время как сами работы выполнили ещё 5 декабря.

Отремонтированный арт-объект также сделан из фанеры, но подход к креплению и монтажу иной. Так, металлический каркас букв сделан из толстостенной металлической трубы, а буквы — из влагостойкой фанеры. Готовые конструкции букв прикреплены при помощи распорных анкеров к существующему бетонному ограждению набережной, которое прежде было очищено и покрашено вновь. Само место установки объекта теперь находится под видеонаблюдением.

Напомним, в октябре арт-объект был повреждён в ходе акции пермского уличного художника Алексея Илькаева (Sad Face). Он переделал надпись объекта в «Смерть не за горами». Впоследствии в отношении Илькаева открыли и закрыли дело о вандализме, а арт-объект восстановили — уже из новых, стойких к повреждениям материалов.