Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 18 декабря

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Между плюсом и минусом. Эксперты подвели финансовые итоги и поделились прогнозами на 2019 год.

Виктор Агеев: Генплан — не Библия. Первый заместитель главы администрации Перми — о новом и старом Генплане, сроках реновации к грядущему юбилею и демонтаже рекламных конструкций.

Окно в Европу. Краевые власти ведут переговоры об открытии прямых авиарейсов в европейские города.

Две трети с подушкой. Больше половины жителей городов-миллионников имеют сбережения.

Эталоны и долги. Энергетики готовятся к лицензированию и тепловым концессиям.

На тёплый лад. Пермский филиал «Т Плюс» подводит итоги года и обозначает планы.

Объединённый партийный фронт. Депутатам местных парламентов рассказали о новых механизмах бюджетной политики и законодательных инициативах.

Оксана Мелехова: Хочу поменять отношение системы здравоохранения к людям. И.о. министра здравоохранения Пермского края — о том, почему она приняла предложение стать министром, и об итогах года.

Как встретили, так и проведём. В Пермском крае начинаются события Года театра.

Всё, что нас радовало. Вручены премии Пермского края в сфере культуры и искусства за 2017 год.

Мир изменился необратимо. 15 лет назад в Перми появился орган.

Слон, попугаи и витязь в тигровой шкуре. Новая «Баядерка» — экзотическая и страстная.

С новым налогом! Какие новшества в налоговом законодательстве ждут россиян с 1 января. Колонка руководителя юридического агенства «Русакова и партнёры» Натальи Русаковой.

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