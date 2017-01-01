Завтра на трассе Нытва — Кудмыкар временно перекроют движение

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На 5-м км трассы А-153 Нытва — Кудымкар временно перекроют движение

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Прикамье» во вторник, 18 декабря, в рамках капитального ремонта федеральной автомобильной дороги А-153 Нытва — Кудымкар в Нытвенском районе Пермского края будет проводиться монтаж рамной конструкции системы стационарного контроля.

В связи с этим движение транспорта на км 5+779 трассы будет перекрыто с 13:30 до 14:30 по местному времени.

ФКУ Упрдор «Прикамье» просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям и учитывать эту информацию при планировании маршрута.